Come la crisi energetica minaccia lo sport

Un avversario che da soli non si batte. L'Italia dello sport festeggia ancora i trionfi nel volley e nel nuoto ma può essere messa in ginocchio dalla crisi energetica. Il grido d’allarme è trasversale. Si diffonde tra palestre, piscine e riguarda soprattutto l’attività di base che potrebbe pagare a caro prezzo la crisi energetica per i costi che incideranno sulle società. I campi da calcio "a rischio serrata sono 15mila" spiega Gabriele Gravina, presidente Figc. Lo sport italiano si sta riprendendo dagli effetti del Covid e si trova a fronteggiare un’altra emergenza. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro parla di "conseguenze altamente negativi su tutti i club di serie C con aumenti delle spese fino al 110 per cento". Il problema energetico a livello nazionale e mondiale è al centro di un report che fotografa l’incubo economico per i 60 club di Lega Pro: rispetto a un anno fa esatto il costo del gas per le società è aumentato del 96%, la luce del 90%, mentre si prevede un amento del 100% del riscaldamento nella stagione invernale. Considerato che il 67% delle società sostiene direttamente le spese dell’energia legate agli impianti il rischio è quello di bilanci in profondo rosso per costi insostenibili.

I giovani atleti e le federazioni Le società hanno anche un ruolo sociale, offrono ai bambini e alle famiglie luoghi di aggregazione ed educazione. Dunque lo sport contribuisce a ridurre la spesa pubblica in materia di sanità e sicurezza, favorendo la socializzazione. "Se i maggiori rincari dei costi dell’energia graveranno sui nostri centri, la chiusura di questi luoghi comporterebbe un doppio colpo negativo sul bilancio statale" è la tesi di molti dirigenti sportivi italiani. Dai vertici delle federazioni fino ai tecnici e a chi lavora sul campo. "Se non si trova una soluzione lo sport va in crisi" ha detto Giovanni Malagò, numero uno del Coni. Il bilancio record di 67 medaglie agli Europei di Roma ha esaltato il nostro nuoto che adesso rischia di passare dall’euforia alla depressione. È molto preoccupato Paolo Barelli: molte piscine sono a rischio chiusura, come è successo in Francia. Ma il presidente della Fin è convinto che il Governo interverrà. Anche perché aspettare il prossimo governo dilaterebbe tempi e trattative.