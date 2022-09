Il momento difficile della Juventus analizzato a Sky Calcio Club da Fabio Caressa e i suoi ospiti. Bergomi: "Adesso è difficile difendere Allegri, Di Maria si è ritrovato in una realtà diversa da quella che pensava". Di Canio: "In un contesto dove le cose vanno bene Di Maria può dare quel qualcosa in più". Bucciantini: "La Juventus deve ricostruire come ha fatto nel decennio scorso"