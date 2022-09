Le riforme non possono più attendere: “E’ giunto il momento di riformare il sistema” e “il calcio italiano deve cambiare e non può rimanere immobile”. Con la I minuscola, non quella maiuscola di Ciro. Ne è convinto il presidente Figc Gabriele Gravina, che dal Festival dello Sport di Trento annuncia i punti principali del suo progetto di sviluppo: “Lavoriamo su un progetto di riforma -le parole di Gravina in un’intervista a Sky Sport- Gli asset fondamentali su cui lavoriamo sono due: da una parte i vivai e i settori giovanili, pensiamo di aumentare il numero minimo di italiani per ogni rosa. Dall’altra parte ci sono le infrastrutture: "Per gli stadi servono i grandi eventi, siamo candidati a Euro 2023 ma la caduta del Governo ha rallentato il processo ma siamo ottimisti. Ci sarà un’assemblea straordinaria il 21 dicembre, a furia di veti incrociati non si riesce a portare avanti un progetto organico. Per parlare di riforma, la mia proposta il 21 dicembre sarà di togliere il diritto di veto in capo a ciascuna società e componente, i veti non permettono di trovare unità di intenti. Ci confronteremo, cambiamo le regole e poi affronteremo il tema della riforma del calcio italiano”.