Un gravissimo episodio di razzismo ha segnato l'amichevole tra Brasile e Tunisia , vinta 5-1 dalla Seleçao nella serata di martedì al Parco dei Principi. Tutto facile per la squadra di Tite, trascinata da Raphinha (doppietta) e Richarlison oltre a Neymar e Pedro. Le telecamere hanno purtroppo immortalato quanto accaduto al minuto 19, quando Richarlison ha segnato il provvisorio 2-1 contestato dagli avversari per un presunto fuorigioco. Rete convalidata ed esultanza nei pressi della bandierina per l'attaccante del Tottenham, bersagliato dal lancio di una banana dagli spalti e caduta ai suoi piedi . Un episodio reso ancora più grave dopo il messaggio esposto dal Brasile prima del match: "Senza i nostri giocatori neri non avremmo stelle sulle nostre maglie" , in riferimento ai cinque Mondiali vinti. Come riporta Sky Sports, la Fifa ha aperto un'indagine e commentato l’accaduto attraverso una nota: "Innanzitutto, la Fifa rifiuta fermamente qualsiasi forma di razzismo e violenza e ha una posizione molto chiara di tolleranza zero contro tale comportamento nel calcio. La Fifa indagherà sull'incidente nella partita di ieri a Parigi ".

Richarlison: "Per fortuna non ho visto, altrimenti…"

Al termine della partita, il 25enne brasiliano è tornato sull’episodio: "Parlavo prima con Firmino e gli dicevo che penso che Dio abbia fatto in modo che non vedessi la scena, perché altrimenti non so cosa avrei potuto fare nella foga del momento. Spero che questo fan venga identificato e punito. È difficile, vedi quello che è successo a Vinicius di recente (vittima di cori razzisti durante il derby di Madrid, ndr) e ora questo, sempre dentro uno stadio. L’augurio è che le forze dell’ordine trovino il tifoso e lo puniscano. Spero che questo possa servire da lezione ad altre persone a non emulare questi gesti". A commentare l’accaduto anche Thiago Silva: "L’atmosfera? È normale in una partita come questa, devi tifare la tua squadra. Ma ero comunque triste per via della banana lanciata a Richarlison: questo mi ferisce, onestamente sono molto triste. Questo non è calcio, il calcio è tifare la propria squadra d’altronde noi diamo il massimo in campo per la nostra Nazionale".