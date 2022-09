Vanta più di trenta presenze nelle selezioni giovanili della Francia, è stato titolare del Milan campione d'Italia, ma la prima convocazione di Deschamps non è ancora arrivata per Pierre Kalulu. Non è l'unico: Transfermarkt ha stilato l'ideale top 11 (un 4-2-3-1 selezionato per valore di mercato) dei giocatori mai chiamati dalla propria nazionale. Il totale supera i 350 milioni!