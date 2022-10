Sta continuando a segnare, come ha fatto sempre, ma non continuerà a lungo. Gonzalo Higuain in conferenza stampa ha annunciato il suo imminente ritiro: il "Pipita" ha dichiarato che finirà l'attuale stagione con l'Inter Miami e poi inizierà una nuova fase della sua vita. "È arrivato il giorno per dire addio al calcio, uno sport che mi ha dato tanto e per cui mi sento un privilegiato ad averlo vissuto", sono state le sue parole in conferenza stampa, visibilmente emozionato. L'attaccante argentino, protagonista per anni in Serie A con le maglie di Napoli, Milan e Juventus, gioca nel campionato di Mls dal 2020 ed è reduce dal gol decisivo realizzato contro il Toronto nell'ultima partita disputata. I prossimi due incontri di stagione regolare potrebbero essere gli ultimi della sua carriera. L'Inter Miami però è ancora in corsa per un posto nei playoff e chissà che l'argentino non voglia chiudere la sua esperienza da calciatore con un nuovo trofeo.