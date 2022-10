Mondo Gol, oggi su Sky Sport 24

Come ogni lunedì torna l’appuntamento con "Mondo Gol”, alle 19 su Sky Sport 24. Un weekend davvero emozionante e storico per il calcio estero con l'incredibile show di Haaland nel derby di Manchester. Si parlerà si questo ma non solo nella puntata di questa sera. Uno sguardo da vicino anche per Francia e Germania con il meglio del weekend di Bundeliga e Ligue 1. Ascolteremo anche le parole di un Italians, ovvero un italiano che vive all'estero, nell'intervista a Federico Bernardeschi, ora al Toronto FC, che racconta dell'esperienza in MLS oltre all'addio alla Juventus passando per l’Europeo vinto.