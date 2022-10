Mourinho e Ferguson, ancora in qualche modo legati. In attesa di superarlo in panchina - la prossima vittoria dello Special One in competizioni europee sarà la numero 107, primo in assoluto davanti proprio a Sir Alex -, l'allenatore della Roma è finito insieme allo scozzese sul dizionario di Oxford. Gli inglesi hanno aggiunto 15 nuove citazioni in occasione dell'inizio a novembre del Mondiale in Qatar e tra queste ce ne sono anche un paio dei due allenatori. "Park the bus" è la citazione ripresa di Mou, utilizzata nel 2004 (quando sedeva sulla panchina del Chelsea) per commentare la prestazione del Tottenham: un atteggiamento molto difensivo, con la maggior parte dei giocatori piazzati a protezione della porta. Una sorta di catenaccio. L'inserimento della citazione Ferguson nel dizionario, invece, è dovuta al suo "squeaky bum time" del 2003 che diventa una sorta di "tempo cigolante", ovvero "quel lasso di tempo particolarmente teso, specialmente quello che porta al culmine di una competizione o di un evento". L'origine? Una conferenza stampa in cui l'ex manager del Manchester United provò a stuzzicare con i suoi giochi mentali i rivali dell'Arsenal, in lizza con i Red Devils per la vittoria della Premier. Oltre a queste, Oxford ha inserito altre parole legate al calcio, come rabona, falso nueve, tiki-taka, gegenpressing e il termine italiano trequartista.