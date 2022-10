Incidenti durante Gimnasia-Boca, un morto

Un tifoso della squadra di calcio del Gimnasia La Plata ieri è morto nei pressi di Buenos Aires durante gli scontri avvenuti a margine della partita del campionato argentino fra la squadra per la quale tifava e il Boca Juniors. "Confermo che c'è un morto. Questa persona è deceduta per arresto cardiaco", ha detto il ministro della Sicurezza della provincia di Buenos Aires, Sergio Berni. L'ospedale dove è stata trasportata la vittima ha precisato che si trattava di un uomo di 57 anni, stroncato da un arresto cardiorespiratorio. Gli scontri sono iniziati fuori dallo stadio Juan Carmelo Zerillo di La Plata, a circa 50 chilometri a sud di Buenos Aires, dove la squadra del Gimnasia ospitava il Boca Juniors. La polizia ha usato proiettili di gomma e gas lacrimogeni per disperdere i tifosi che hanno cercato di entrare nello stadio già pieno. "Gli incidenti sono iniziati fuori dall'impianto e sono proseguiti all'interno. C'erano circa 10.000 persone in giro per lo stadio che cercavano di entrare, alcune con i biglietti, altre senza. Tutti potevano vedere che lo stadio era gremito", ha spiegato Eduardo Aparicio, capo dell'Agenzia per la prevenzione della violenza nello sport. "C'è un'inchiesta sulla vicenda, anche per quello che riguarda gli interventi compiuti dalla polizia", ha aggiunto. La partita è stata interrotta dopo dieci minuti quando gli effetti dei lacrimogeni sono arrivati all'interno dello stadio. "L'aria è diventata irrespirabile. La situazione è andata fuori controllo e non c'erano più garanzie di sicurezza", ha detto l'arbitro Hernan Mastrangelo. Una parte del pubblico ha poi invaso il prato in cerca di aria pulita, i cancelli dello stadio sono stati chiusi dalle forze dell'ordine per impedire qualsiasi ingresso forzato. Secondo i media locali, diverse dozzine di spettatori hanno dovuto essere trasportate in ospedale a causa degli effetti dei gas. Anche un cameraman di un canale sportivo è stato colpito da un proiettile di gomma. "Quella che doveva essere una festa finisce così, è terribile", ha detto il dt del Boca, Hugo Ibarra.