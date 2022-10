Si chiude dopo otto anni (e ben 14 trofei) l'era di Marcelo Gallardo al River Plate, club dove è stato un'icona da giocatore e da allenatore. Tantissimi i talenti che ha valorizzato e lanciato, alcuni dei quali protagonisti anche in Europa: li ricordate tutti? Ecco la top 11 dei migliori, ma non mancano le alternative in panchina…