Goal Deejay, oggi alle 19 su Sky Sport

Nuovo appuntamento stasera con Goal Deejay, la rubrica dedicata ai 30 gol più belli trasmessi da Sky Sport. Con Melissa Satta ci saranno Guido Meda e Mauro Sanchini per raccontare il finale di stagione della MotoGP. Da non perdere la classifica dei gol completamente rivoluzionata con ben 11 new entry. Oltre ai 30 gol più belli dei campionati europei, non mancheranno i gol e le giocate del Napoli di Luciano Spalletti che ha già superato il girone di Champions League e dell’Inter che ha portato a casa un punto prezioso da Barcellona. Ovviamente non potrà mancare la classifica con le hit settimanali di Spotify che accompagna le imprese dei migliori calciatori d’Europa. Anche in questa puntata ci saranno la Skills Deejay, la clip Big Name of the week -dedicata ad un big del calcio italiano- e la Top Social con protagonisti proprio Guido Meda e Mauro Sanchini. L’appuntamento è per stasera alle 19.00 su Sky Sport Football e in streaming su NOW. Disponibile anche on demand.