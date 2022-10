Omicidio Bergamini, Garofalo: "La 'ndrangheta non c'entra"

Rivelazioni cruciali da parte del collaboratore di giustizia, sentito in aula per il processo sull’omicidio del calciatore del Cosenza

“Una questione privata”, un omicidio commesso in quel preciso luogo – la statale 106 Jonica nei pressi di Roseto Capo Spulico - perché “coperto dalla protezione di magistrati e poliziotti corrotti”. A rilasciare queste dichiarazioni, che possono assumere un peso rilevante nella ricostruzione della verità 32 anni dopo, nell’aula della Corte d’Assise di Cosenza, è stato Franco Garofalo, collaboratore di giustizia, che per anni fu al vertice della ‘ndrangheta cosentina. Ha spiegato che Denis Bergamini, leader di quel Cosenza, non poteva essersi suicidato, nemmeno lui ci ha mai creduto e in prima persona ha condotto una indagine parallela “senza lampada”, chiaramente, per capire se la malavita potesse c’entrare qualcosa, anche perché nulla si muoveva a Cosenza senza che loro lo sapessero e il Cosenza calcio – ha rivelato – era sotto protezione, quindi nessuno avrebbe dovuto nuocere alla società eliminando un patrimonio quale quello rappresentato dal ragazzo, che allora aveva 27 anni ed era destinato alla Serie A. Quando però si è reso conto che la ‘ndrangheta nulla aveva a che fare con il delitto e che lo stesso era stato commesso in un contesto privato, lasciò stare.