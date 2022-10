Goal Deejay, oggi alle 19: ospite Emis Killa

10 new entry in classifica

La settimana delle Coppe Europee ha dato i loro verdetti. Napoli e Inter hanno già raggiunto gli ottavi, mentre la Juventus, perdendo contro il Benfica, ha detto addio alla Champions (non accadeva dalla stagione 2013/2014) e ora si giocherà l’accesso all’Europa League all’ultima giornata contro il PSG di Messi, Neymar e Mbappè. Il Milan invece, contro il Salisburgo avrà due risultati su 3 per ritornare nella fase ad eliminazione diretta dopo ben 9 anni di assenza. In Europa League Lazio e Roma si giocheranno l’accesso all’ultima giornata. La Fiorentina, invece, si è qualifica con un turno di anticipo e giocherà i sedicesimi di Conference League. Classifica ancora una volta stravolta con ben 10 new entry. I 30 migliori gol dei campionati trasmessi da Sky Sport da vedere e rivedere. Tutto accompagnato dalle note musicale delle hit settimanali di Spotify. Ovviamente non mancherà la Skills Deejay, la clip Big Name of the week, la Top Social e il Contest Deejay con il vostro gol amatoriale. L’appuntamento è per stasera alle 19.05 su Sky Sport Football e in streaming su NOW.