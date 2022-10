Ali Daei , il grande ex attaccante iraniano, sarebbe stato arrestato dopo aver sostenuto la protesta delle donne nel suo Paese in seguito alla morte di Masha Amini. A riferirlo è il Times, secondo cui l’ex giocatore, oggi 53enne, si trovava a Saqqez, la città natale di Masha Amini dove si è tenuta una manifestazione in sua memoria, al momento dell’arresto. Già nelle scorse settimane gli era stato sequestrato il passaporto , dopo che aveva rappresentato il suo Paese in occasione del sorteggio dei gironi dei Mondiali in Qatar.

Chi è Ali Daei

Ex capitano e simbolo della nazionale dell’Iran, Ali Daei è noto anche per essere il secondo miglior bomber di tutti i tempi nella storia delle Nazionali, alle spalle di Cristiano Ronaldo (109 gol con l’Iran). Gol a raffica, non solo in Patria: primo iraniano a giocare in Champions, approdò in Europa nel 1997 con i suoi baffoni scuri e continuò a segnare con Arminia Bielefeld, Bayern Monaco ed Hertha Berlino.



Un mito in Patria, ma anche un uomo capace sempre di prendere posizioni forti, ultima la scelta di dire apertamente la sua su Mahsa Amini e Hadis Najafi, le due ragazze morte in Iran nelle ultime settimane, protestando contro il presidente Ebrahim Raisi.