L'ex attaccante della Juve non allenerà più la squadra argentina, come annunciato in conferenza stampa: "Ringrazio le persone per avermi sostenuto, non voglio essere un ostacolo per nessuno"

Carlos Tevez non è più l'allenatore del Rosario Central. Lo ha annunciato lo stesso ex calciatore in una conferenza stampa: "Informo la gente di Central che mi faccio da parte. Voglio ringraziare chi mi ha sostenuto in questi mesi. Non voglio essere un ostacolo in mezzo alle elezioni. Non mi è piaciuto che il mio nome sia usato per la politica del club. La cosa più sensata è farsi da parte". L'ex attaccante, tra le altre di Juventus, Manchester United e Manchester City, aveva preso la guida del Rosario (che ha chiuso il campionato al 20esimo posto) lo scorso giugno, affermando: "Nel mio futuro ho deciso di fare l'allenatore. È una cosa che mi entusiasma ed entusiasma i miei fratelli, che fanno parte di questo progetto e con cui ho già iniziato a lavorare da qualche mese. Sono molto carico".