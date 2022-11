Per tornare al gol non ha scelto una partita qualsiasi: in un derby sentitissimo come quello tra il suo Galatasaray e il Besiktas, Mauro Icardi è tornato a fare il Mauro Icardi. Segnando. La prima doppietta di questa sua esperienza in Turchia. Due gol per battere il Besiktas, avversario con la maglia a strisce bianconere, la sera prima di Juventus-Inter. Ma l'Italia è ormai il passato, questo è un Icardi nuovo, anche nel look biondo platino esibito in questo derby. Lui che nel 2012 ha segnato il primo dei suoi 121 gol in serie A proprio in un derby, alla prima da titolare nella Sampdoria contro il Genoa. Lui che in quello di Milano, nel 2017, da capitano dell'Inter, ne fece tre al Milan. Lui che ora si è ripreso la scena soltanto per quello che sa fare in campo: primi due gol in una stessa partita, nel campionato turco. La prima rete, al minuto 18: sponda di testa di Yilmaz e botto al volo di Maurito, con una girata di sinistro che si infila sotto alla traversa. A una velocità che i media turchi hanno quantificato in 124 km all’ora.