Due gol dei portieri, da ottanta metri, praticamente tutto il campo, a distanza di pochi giorni. Surreale, se non statisticamente molto improbabile, ma accaduto per davvero. Prima, storia nota, è toccato al Messina, serie C italiana, Michal Lewandowski rinvia dalla sua area e trova un clamoroso gol nella vittoria per 3-2 sul Monterosi. Le immagini fanno il giro del mondo, un po' perché il gol del portiere è cosa insolita (figurarsi da ottanta metri), un po' perché il cognome è quello di un altro fenomeno ben più noto, il Robert macchina da gol ex Bayern e ora al Barcellona. Immagini che hanno trovato presto un "imitatore"…