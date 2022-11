Un'analisi del quotidiano economico Milano Finanza, basata su dati Nielsen, ha stilato una classifica degli atleti azzurri basata sul loro engagement rate sui social, ossia sul tasso di coinvolgimento dei rispettivi account, e soprattutto sui social media value branded, il valore economico generato dai loro post. Nella graduatoria di sportivi ancora in attività spicca l'abbondanza di calciatori, ma non mancano le eccezioni