Il Grande Gioco a Sky "trova" Caressa e Di Marzio

Francesco Montanari “assediato” da Fabio Caressa, Gianluca Di Marzio, Alessandro Bonan e Luca Marchegiani nella campagna social di lancio della nuova serie tv in 8 episodi in onda da venerdì 18 novembre alle 21.15 su Sky IL GRANDE GIOCO, GUARDA IL TRAILER DELLA SERIE Condividi

Tutti pazzi per Corso Manni, il procuratore più potente d’Italia. Le notizie di mercato passano tutte dalle sue mani, e invitato da Sky nel suo quartier generale di Milano Santa Giulia non c’è giornalista di Sky Sport che non provi a pedinarlo per estorcergli una soffiata sulle trattative più scottanti o per sapere le ultimissime sugli affari che segneranno il destino del calcio internazionale o sul trasferimento di qualche bomber o allenatore.

La serie dal 18 novembre in esclusiva su Sky È Francesco Montanari show nel nuovo lancio social a sostegno del debutto de IL GRANDE GIOCO, la nuova serie Sky Original sui segreti del calciomercato di cui l’attore romano è protagonista nei panni di Corso Manni, (ex) re dei procuratori sportivi, dal 18 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Caressa, Di Marzio, Bonan e Marchegiani "assediano" il procuratore Accanto a Manni/Montanari compaiono anche alcuni fra i volti più riconoscibili e amati dello Sport di Sky, da Fabio Caressa e Gianluca Di Marzio ad Alessandro Bonan e Luca Marchegiani, che si sono messi in gioco nei panni di se stessi per pedinare il celebre procuratore.