Serie D, la Top 10 Gol dell'ultima giornata. VIDEO

Calcio

Franco Brienza a 43 anni ha fatto il suo esordio in D con la macchia dell'Ischia presieduta dall'ex porterie del Napoli Pino Taglialatela. Fra gli ex serie A che tornano in attività anche Mirko Valdifiori che ha firmato con la Vis Pesaro in Lega Pro. Non sono i primi casi di ex calciatori di Serie A che scendono di categoria per continuare a giocare e alimentare la propria passione