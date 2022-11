Benvenuti a Casa Diamanti, in Australia

Camminiamo sull’Alino’s bridge, che collega che il Botanic gardens alla strada che porta verso casa. L’Alino’s square. L’Alino’s restaurant. E l’Alino’s car, che usa quasi solo per andarsi ad allenare. Melbourne, Italia. Casa Diamanti . L’Alino’s home. Il microcosmo familiare che Alessandro Diamanti, detto Alino , si è ‘costruito’ per non soffrire di saudade - per adesso, neanche l’ombra - insieme alla moglie Silvia e ai loro tre bellissimi bambini: Aileen , Olivia e Taddeo . Ai due cani, Gina e Gastone . E ai due pappagalli cacatua cresta gialla, ormai membri della famiglia acquisiti, che ogni mattina e ogni sera, con regolarità svizzera, si presentano sul davanzale per ricevere un tozzo di pane o un pezzo di torta. Rigorosamente gluten free.

Transitando da Melbourne, siamo stati ospiti dell’ex campione azzurro ingaggiato nel 2019 dal neonato Western United (club campione in carica allenato da John Aloisi, ex attaccante della Cremonese, do you remember?) e diventato in fretta un idolo della comunità italiana, dei tifosi e un prezioso punto di riferimento per i compagni: per l’esperienza, la classe e…. la simpatia. Impareggiabile.