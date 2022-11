Pelè ancora ricoverato: condizioni preoccupanti

Ancora grande apprensione per le condizioni di Pelè. La leggenda del calcio brasiliano, oggi 82enne, sarebbe ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di San Paolo dopo aver riscontrato un gonfiore generalizzato su tutto il corpo e un'insufficienza cardiaca scompensata. Recentemente Pelè era stato operato per un tumore al colon. La figlia Kelly rassicura sui social: "Ricovero previsto"

Le condizioni di Pelé tornano a far preoccupare i tifosi di tutto il mondo. Secondo quanto riportato da ESPN Brasile infatti, la leggenda brasiliana è stata ricoverata ieri in ospedale a causa di un gonfiore anomalo in tutto il corpo. I medici avrebbero anche diagnosticato un’insufficienza cardiaca da scompenso. Non solo, un altro problema scoperto dai medici è che la chemioterapia effettuata negli ultimi mesi non avrebbe dato una risposta positiva. Ricordiamo che O Rey sta combattendo da oltre un anno con un tumore al colon.

La figlia Kelly rassicura sui social

Sui social, la figlia Kelly, ha voluto rassicurare tutti: "Mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste. Non prenderò il primo volo per andare da lui, i miei fratelli sono con papà. Andrò da lui a capodanno".