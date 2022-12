Un'altra vittima nel mondo dello sport, nello stesso giorno della tragedia di Rebellin: il 16enne Manuel Lorenzo Ntube, giovane promessa del Padova under 17, è morto in provincia di Ferrara dopo essere stato travolto da un Suv mentre era in bicicletta. Il cordoglio del club veneto: "Ci stringiamo ad amici e familiari per questa tragica scomparsa"

Il mondo dello sport piange un'altra vittima della strada. Nello stesso giorno della morte di Davide Rebellin, investito da un camion nel vicentino, è infatti venuto a mancare anche Manuel Lorenzo Ntube, 16enne difensore delle giovanili del Padova, che ha perso la vita dopo essere stato travolto da un Suv mentre era in bicicletta. Secondo quanto riportato da "Il Resto del Carlino", la tragedia è avvenuta nella tarda serata del 30 novembre tra le frazioni di Codrea e Quartesana, in provincia di Ferrara. Dalle prime ricostruzioni risulta che l'uomo abbia centrato due ragazzi in bicicletta, non fermandosi immediatamente sul posto, ma presentandosi tre ore più tardi. Manuel Lorenzo Ntube, originario del Camerun e giovane promessa del Calcio Padova under 17, non ce l'ha fatta, mentre l'altro ragazzo si trova ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale di Cona.