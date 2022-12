Pelé rassicura i fan: "Visita di routine"

"Amici, sono in ospedale a fare la mia visita mensile. È sempre bello ricevere messaggi positivi come questo. Grazie a Qatar per questo omaggio, e a tutti coloro che mi mandano buone vibrazioni!". E' questo il messaggio che Pelé ha affidato ai social, rassicurando tutti i tifosi sulle sue condizioni di salute. O'Rei, 82 anni, era stato ricoverato l'altro ieri all'"Albert Einstein" di San Paolo ma sia i familiari che l'agente Joe Fraga hanno tenuto a precisare che le sue condizioni non preoccupano. Intanto, sono giunti al calciatore gli auguri della nazionale brasiliana, impegnata nei Mondiali in Qatar: "Tutti noi vogliamo in salute Pelé, la nostra più grande icona, l'extraterrestre diventato terrestre", ha detto l'allenatore Tite nel corso di una conferenza stampa tenuta a Doha.