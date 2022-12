Dal Brasile: Pelé sottoposto a cure palliative

Come riporta il quotidiano brasiliano "Folha de San Paulo", la leggenda del calcio brasiliano e mondiale non risponderebbe più alle cure chemioterapiche alle quali era stato sottoposto dal 2021 dopo l'intervento per un cancro all'intestino. O Rey aveva tranquillizzato tutti con un messaggio sui social nei giorni scorsi, ma ora sarebbe ricoverato in un reparto di cure palliative