Caso D'Onofrio, procura Figc chiude indagini

Solo pochi giorni fa le parole del neo ministro dello sport Abodi, che si era detto sorpreso di come nessuno - leggasi il presidente dell'Aia Trentalange - avesse sentito la necessita di mettersi a disposizione - leggasi dimettersi - dopo il caso del procuratore arbitrale D'Onofrio, arrestato per narcotraffico il 10 novembre scorso. Ora l'atto d'accusa della procura della Federcalcio che, dopo aver letto le carte delle indagini della DDA (la direzione distrettuale antimafia) su D'Onofrio, ha chiuso la propria indagine sportiva rilevando "comportamenti disciplinarmente rilevanti" del presidente degli arbitri. Trentalange avrà 15 giorni per organizzare ed esporre la propria difesa, ma intanto Gravina ha inserito all'ordine del giorno del consiglio federale del 19 dicembre un punto che parla da solo: "situazione Aia: provvedimenti conseguenti", anche con l'obiettivo di tutelare gli arbitri stessi, che in questo momento vivono una situazione molto complicata.