Il Prato passa agli ottavi di Coppa Italia battendo il Seraveza in trasferta per 3-2. Un risultato arrivato negli ultimissimi minuti grazie alla rete- in pieno recupero- di Francesco Renzi, attaccante classe 2001 e figlio di Matteo. Per il bomber toscano non uno, ma due gol, entrambi davvero da rivedere

SERIE D, GUARDA LA TOP 10 GOL DELL'ULTIMA GIORNATA