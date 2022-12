È improvvisamente morto Mario Sconcerti, 74 anni, maestro che ha raccontato lo sport per più di 50 anni. Era ricoverato da qualche giorno in ospedale per alcuni accertamenti. Sconcerti è stata una delle firme storiche del giornalismo sportivo, già direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX. Ha fondato la redazione sportiva di Repubblica, con firme storiche come Mura e Brera. In televisione è stata una delle colonne di Sky Sport. Nel corso della sua carriera è stato anche direttore generale della Fiorentina

Un improvviso malore ci ha portato via Mario Sconcerti a 74 anni, un vero maestro che ha fatto la storia del giornalismo italiano. Era ricoverato da alcuni giorni in ospedale per alcuni accertamenti di routine. La sua carriera inizia negli anni '70 al Corriere dello Sport, ma la vera svolta avviene nel 1979, quando fonda una delle redazioni sportivi migliori che ci siano mai state in Italia, quella di Repubblica, su incarico affidato direttamente da Eugenio Scalfari. In quella redazione c’erano nomi come Gianni Brera, Gianni Mura, Gianni Clerici, Emanuela Audisio, Licia Granello (alcuni di loro firmano ancora quelle pagine). Ha lavorato anche alla Gazzetta dello Sport, ma sarebbe riduttivo limitare la carriera di Sconcerti al giornalismo sportivo. È stata molto importante la sua esperienza da direttore di un quotidiano generalista come il Secolo XIX. Successivamente è poi tornato al Corriere dello Sport come direttore. Ha vissuto anche una parentesi da dirigente sportivo, nel ruolo di direttore generale della Fiorentina sotto la gestione Cecchi Gori. Impossibile dimenticare il suo prezioso contributo televisivo come editorialista di Sky Sport, dove ha lavorato sin dalla prima puntata a programmi storici come Sky Calcio Show insieme a Ilaria D’Amico. È stato un pilastro attorno al quale è cresciuta la nostra redazione.