L'allenatore si esprime su chi è il più grande di tutti: "La domanda è sempre la stessa, ma non solo tra Maradona e Messi, anche Pelé, Ronaldo etc e la risposta sulla mia personale classifica è: primo Messi, secondo Messi, terzo Messi e poi iniziamo con gli altri". Poi sugli allenatori italiani in Turchia: "Montella sta facendo benissimo. In serie A mi piace Spalletti, tifo Napoli per la corsa Scudetto ma il Milan è sempre nel mio cuore e ha già vinto lo scorso anno. Anche Firenze nel cuore: è la mia seconda casa"