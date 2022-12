Una remuntada . La Remuntada, con la erre maiuscola, anzi. Meglio, la remuntaD….erthona, visto il nome della squadra protagonista di una rimonta epica. Il Derthona , appunto. Dal risultato di 0-4 al 62’ minuto, a un incredibile 5-4 finale che davvero ha pochi precedenti. È successo questo pomeriggio a Tortona , in provincia di Alessandria, in un match valido per il campionato di Serie D, girone A. Stadio Coppi, dedicato al grande Fausto, come la Casa-Museo cittadina. Ebbene, come si raccontava, al minuto 17 del secondo tempo della partita, una squadra sola è al comando e la sua maglia è quella del Fossano Calcio ultimo in classifica. Gli ospiti hanno appena segnato la rete del 4-0. Gol (due) di Alvitrez, poi Viglietta e Cannistrà.

Rimonta Derthona, 5 gol in 26 minuti

Tutti a casa e finisce qui? Tutt’altro, perché da lì in avanti la sfida diventa poesia. In appena 26 minuti, i padroni di casa ribaltano la storia, segnando la bellezza di cinque gol. Apre le danze al 17esimo una doppietta di Ciko, poi D’Arrigo e Villa. L’ultimo gol, quello che completa l’incredibile rimonta, è firmato da Alessandro Romairone, figlio di Giancarlo, ex dirigente di Carpi, Chievo e Bari ora alla Triestina. E così, per un pomeriggio la ribalta è tutta per questa squadra di calcio, dove in passato ha giocato il conduttore Alessandro Cattelan, e per una volta non per quella di basket, capace di arrampicarsi fino in Serie A. Nei peggiori bar di Tortona e dintorni, si parlerà parecchio di questa partita. E di quei 26 minuti che hanno reso una piccola storia di provincia, una bella storia da ricordare.