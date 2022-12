Francia, ucciso a 22 anni ex giocatore Marsiglia

Il calcio francese è in lutto per la tragica morte a soli 22 anni di Adel Santana Mendy, attaccante dell'Aubagne (quarta divisione) con un passato nel Marsiglia. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'La Provence', il giovane calciatore sarebbe stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Marsiglia nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 dicembre

La carriera di Adel Santana Mendy

L'attaccante classe 2000 era cresciuto nelle giovanili dell'Olympique Marsiglia, prima di iniziare una lunga gavetta. Prima nel campionato di calcio dell'Andorra, con l'UE Sant Julia, poi nelle serie minori in Inghilterra e Francia. Da luglio giocava nell'Aubagne, quarta serie francese. Quest'anno per lui 10 presenze in campionato e una in Coppa di Francia con un gol all'attivo.