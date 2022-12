Il campione portoghese cerca personale per la sua nuova villa in Portogallo: un gioiello da quasi 30 milioni di euro con piscine, palestra, campi da tennis e mega-garage. Lo stipendo per cuoco e maggiordomo? Anche quello è "esagerato"

Mentre si attende ancora di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo , con l’offerta faraonica dell’Al-Nassr sul piatto, il campione portoghese si consola dopo la delusione Mondiale con la sua nuova mega-villa a tre piani , acquistata in Portogallo. Situata a Cascais, nell'esclusiva zona residenziale di Quinta da Marinha, a circa 40 minuti di distanza da Lisbona, la dimora di Ronaldo&Georgina si estende per 3000 mq ed è e dotata di ogni comfort.

Com'è la nuova villa di CR7

approfondimento

Cosa potrebbe comprare CR7 col suo nuovo stipendio

Tre piani, per un totale di 2.720 mq, di cui 300 solo per la camera da letto padronale (il triplo rispetto alle camere delle altre ville di lusso che si trovano nella zona). Oltre a un'area esterna con altri 544 mq di giardino. La villa comprende campi da tennis, stanze cinema, piscina esterna, ovviamente palestra, riscaldamento intelligente e un garage in grado di accogliere una ventina di macchine. E poi la gigantesca piscina in vetro con tanto di passerella subacquea, un corridoio sotterraneo che passa sotto la grande vasca.



Valore dell’immobile? Inizialmente "solo" 11 milioni di euro, ma si stima che una volta che saranno ultimati i lavori (dovuti al desiderio di "grandezza" e al solito perfezionismo di CR7), potrebbe arrivare a valere anche 30 milioni di euro.