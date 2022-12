Finte a rientrare, rabone, rovesciate (come quella di Cristiano Ronaldo contro la Juventus nel 2018), pallonetti e non solo: Pelé ha anticipato tanti gesti tecnici che sono stati poi ripetuti da campioni come Cruijff, Messi, Neymar e Maradona. Tutto era già nel repertorio di Pelé come testimoniato da un video che circola sui social e mette a confronto le giocate di O Rei con quelle dei campioni di ieri e oggi

