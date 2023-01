Secondo Marca, una clausola inserita nel faraonico contratto firmato da CR7 con l'Al-Nassr permetterebbe al portoghese di tornare in Europa nella prossima stagione: in prestito al Newcastle, club di proprietà araba, se dovesse centrare la qualificazione alla Champions

Un contratto faraonico, una nuova vita in Arabia Saudita. Ma anche una clausola che potrebbe accorciare la permanenza di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, il club con cui ha firmato per le prossime due stagioni e mezzo a 200 milioni all’anno . A rivelarla è il quotidiano spagnolo Marca, che parla di un accordo, inserito nel contratto, che permetterebbe al campione portoghese di tornare in Europa già nella prossima stagione, per poter giocare nuovamente la Champions League , la vera ossessione di CR7.

CR7 al Newcastle "arabo"?

La clausola prevederebbe il trasferimento di Cristiano Ronaldo in prestito al Newcastle (club di proprietà di un fondo arabo riconducibile alla famiglia reale saudita) già nel 2023-24 se i Magpies centrassero in questa stagione la qualificazione alla prossima Champions. Cosa non del tutto improbabile, visto l’attuale terzo posto in classifica frutto di una campagna acquisti (da quando sono subentrati i proprietari arabi) mirata a far tornare grande il club nel giro di pochissimo tempo. Tanto da indurre sia Guardiola che Arteta a considerarlo già una rivale per il titolo.



Nel frattempo oggi è il giorno della presentazione all’Al-Nassr: Ronaldo è sbarcato ieri sera a Riyad salutando i suoi nuovi tifosi sui social e oggi si allenerà con la squadra per poi essere presentato ufficialmente. Per il futuro, e l’eventuale ritorno in Champions, c’è tempo…