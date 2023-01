E' Capo Verde il primo stato ad accogliere l'iniziativa di intitolare uno stadio a Pelé lanciata dal presidente della FIFA Gianni Infantino. "Pelé punto di riferimento in Brasile e nel mondo del calcio", ha dichiarato il Premier Ulisses Correia e Silva

E' Capo Verde il primo paese ad aderire al recente appello del presidente della FIFA Gianni Infantino di intitolare uno stadio nazionale allo scomparso Pelé. Attraverso un post pubblicato sui propri social, il Premier capoverdiano ha comunicato che il nome del campione brasiliano è stato assegnato allo Stadio Nazionale, situato a Monte Vaca, nell'isola di Santiago. Ulisses Correia e Silva, il premier, ha spiegato così questa decisione: "Pelé è stato e sarà sempre un punto di riferimento in Brasile, nel nostro mondo di lingua portoghese e nel resto del mondo, essendo un idolo che unisce diverse generazioni". Poi conclude: "Come tributo e riconoscimento a questa figura, che ci rende tutti grandi, manifesto l'intenzione del governo di intitolare il nostro Stadio Nazionale, come "Stadio Pelé", con un'iniziativa nella quale, credo, diversi paesi intorno al mondo ci accompagneranno".