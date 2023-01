Dopo la vittoria della Champions League nel 2012 sulla panchina del Chelsea, Roberto Di Matteo è pronto a rimettersi in gioco. Il club sudcoreano Jeonbuk ha annunciato che Di Matteo sarà il nuovo consulente tecnico. Lontano dai campi dal 2016, per Di Matteo è giunto il momento di cominciare una nuova avventura

Roberto Di Matteo riparte della Corea del Sud . Dopo l'avventura sulla panchina dell'Aston Villa, conclusasi con l'esonero nell'ottobre del 2016, l'ex centrocampista di Lazio e Chelsea è rimasto lontano dal campo per tutto questo tempo. Ieri, però, 4 gennaio, lo Jeonbuk ha comunicato che Di Matteo è il nuovo consulente tecnico del club sudcoreano. Il direttore del club Park Ji-Seong ha dichiarato: " Di Matteo , che ha una vasta esperienza, sarà in grado di fornire molto aiuto all'allenatore Kim Sang-Shik e allo staff tecnico dello Jeonbuk". Attraverso il sito del club, Di Matteo ha rilasciato le prime dichiarazioni: " E' un onore poter entrare a far parte del miglior club in Asia . Voglio aiutare l'allenatore Kim Sang-Sik e lo staff tecnico a vincere molti trofei".

L'impresa con il Chelsea

Dopo essere stato sulle panchine di MK Dons e West Bromwich, con il quale ha ottenuto una promozione in Premier League, la grande occasione per Di Matteo arriva nel giugno del 2021, quando viene scelto come assistente di André Villas-Boas alla guida del Chelsea. Il 4 marzo del 2022, dopo l'esonero del tecnico portoghese, assume il ruolo di allenatore scrivendo una delle pagini più belle della storia della Champions League. Dopo aver eliminato Napoli e Benfica, i Blues si impongono in semifinale contro il Barecellona di Guardiola staccando un biglietto per la finale di Monaco. Contro i padroni di casa del Bayern Monaco, il Chelsea pareggia la partita allo scadere dei tempi regolamentari grazie al colpo di testa di Drogba e si impone ai calci di rigore. Di Matteo verrà esonerato nella stagione successiva. Le ultime due esperienze saranno sulle panchine di Schalke 04 e Aston Villa.