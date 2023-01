rassegna stampa

'L'amico geniale', 'Un abbraccio per sempre', 'Grazie di tutto': i quotidiani sportivi (e non solo) italiani rendono omaggio a Gianluca Vialli, morto a 58 anni a causa di un tumore al pancreas. Anche i giornali in Inghilterra, dove l'ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea aveva la residenza, hanno voluto ricordare una figura indimenticabile per il calcio d'oltremanica. 'The Lion King', titola il 'Mirror' in prima pagina ADDIO A GIANLUCA VIALLI