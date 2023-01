Goal Deejay, stasera su Sky. Ospiti i The Jackal

Primo appuntamento del 2023 per Goal Deejay, che torna stasera alle 19 su Sky Sport Football. Ospiti della puntata Ciro e Fabio dei “The Jackal”, nuovi conduttori di “Name that tune, indovina la canzone”, game musicale al via su TV8

Più che un’intervista, sarà una chiacchierata fresca, divertente e frizzante, proprio come il loro nuovo programma. Mercoledì 25 gennaio alle 21.30, infatti ripartirà su TV8 il celebrity game musicale NAME THAT TUNE, INDOVINA LA CANZONE arrivato alla quarta edizione e che il duo comico napoletano si appresta a condurre.

Finalmente riparte Goal Deejay con una programmazione settimanale fino alla fine della stagione sportiva. Il contenitore dei gol più belli di Sky Sport sarà accompagnato ancora dalle playlist settimanali delle Hit di Spotify . In questa prima puntata del 2023 ci saranno ospiti speciali per una puntata speciale che vedrà in collegamento dalla Factory di Napoli Ciro Priello e Fabio Balsamo dei “THE JACKAL”.

Ad arricchire la puntata di questa sera ci saranno alcuni sketch di Ciro e Fabio e ovviamente la clip Big Name of the week (con un attaccante che gioca in Serie A in un top club italiano) che avete scelto voi con i vostri voti. L’appuntamento è per stasera alle 19.00 su Sky Sport Football, poi sabato 14 gennaio su TV8 alle 12.00 e in streaming su NOW.