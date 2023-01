Ronaldo il "Fenomeno" sarà presto sposo per la quarta volta. Ad annunciarlo sui social è Celina Locks, la sua dolce metà, che ha pubblicato su Instagram una foto di loro due abbracciati e sorridenti, accompagnata da un messaggio chiaro, con tanto di anello in bella vista: "Ho detto sì!". E poi ancora: "Ti amerò per sempre". Dedica alla quale il brasiliano ha risposto con un "Ti amo" e con tanti cuoricini. Per l'ex calciatore si tratta del quarto matrimonio. È stato sposato prima con la modella Milene Domingues, poi con Daniella Cicarelli e in seguito è convolato a nozze con Maria Beatriz Anthony. Ora nella sua vita c'è solo Celina, modella brasiliana che ha 14 anni in meno rispetto all'ex attaccante dell'Inter: i due sarebbero legati dal 2015, ma avrebbero ufficializzato la loro relazione soltanto nel 2017.