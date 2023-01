La popstar ha scritto una nuova canzone, dal titolo Music Sessions #53 insieme al dj Bizarrap, in cui sono molteplici i riferimenti all'ex marito, Gerard Piqué. "Ero troppo per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te", si legge tra le righe del testo. Ecco la traduzione del nuovo singolo della cantante

"Scusa, ho già preso un altro aereo. Non tornerò qui, non voglio un’altra delusione. Ti atteggi tanto da campione. E quando avevo bisogno di te, hai dato la tua versione peggiore" . Shakira se la prende con l'ex marito, Gerard Piqué , ex campione del Barcellona, e la ITF, la Federazione internazionale di tennis, boccia la sua Kosmos con la nuova formula della Coppa Davis e se ne riprende i diritti. Tempo di divorzi, e costosi per Piqué. Su tutti i fronti . La popstar colombiana, con il suo nuovo singolo diventato immediatamente virale, distrugge, senza mai nominarlo, l'ex giocatore e la sua nuova fiamma, con cui è stata tradita dopo 12 anni di rapporto e 2 figli. Lo fa cantando di una donna troppo grande per stare con un uomo troppo piccolo. E a distanza di poche ore l’avventura del campione del Barcellona, che si era buttato nel tennis con la sua idea di "Coppa del mondo", finisce dopo 5 anni nonostante l’accordo per 25. Gli sponsor trovati da Piqué non hanno dato abbastanza garanzie all’Itf: addio a 1 mese dall’inizio delle fasi eliminatorie della Davis, che comunque per il 2023 è confermata con le Finals a Malaga come lo scorso anno. Per il futuro si vedrà.

E' vero, Gerard con la sua Kosmos ha anche altri interessi, tra management e organizzazione di tornei, e a Shakira ribatte con un tweet neanche troppo velato "La vita è una cosa meravigliosa” , celebrando il successo della Kings League : si tratta di un torneo di calcio in cui amatori e vecchie glorie del calcio spagnolo e mondiale si sfidano in partite con regole strane e colpi di scena come la presenza di un calciatore mascherato. Un campionato che ha più spettatori della Liga. Se vogliamo una rivincita anche sul Barcellona che, parole sue, "l’aveva fatto sentire fuori posto”. Un divorzio, anche quello, con tanto di finale da espulsione in panchina. E’ finita l’epoca di "Waka Waka", nessuna coppa per Piqué ma... " Zero rancori, baby, ti auguro ogni bene con la mia presunta sostituta ".

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me suplique’

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

La traduzione di "Music Session #53"

(Per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh)

Oh-oh (Oh-oh)

(Per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh)

Mi dispiace, ho già preso un altro aereo

Non tornerò qui, non voglio un’altra delusione.

Sei un campione

E quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore

Mi dispiace, tesoro, è passato un po’ di tempo.

Avrei dovuto buttare fuori quel gatto

Una lupa come me non è per i pivelli

Una lupa come me non è per i ragazzi come te, uh-uh-uh-uh-uh

Non sono adatta a ragazzi come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Ti ho superato ed è per questo che stai con una ragazza proprio come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Questo è per me per mortificarvi, masticate e ingoiate, ingoiate e masticate.

Non tornerò da te, non tornerò da te, non tornerò da te, non tornerò da te piangendo o supplicando

Ho capito che non è colpa mia se sei stato criticato.

Faccio solo musica, mi dispiace di averti schizzato

Mi hai lasciato come vicino di casa di mia suocera

Con la stampa alla porta e il debito al fisco

Pensavi di avermi ferito e mi hai reso più duro

Le donne non piangono più, la fattura delle donne

Ha un nome da persona simpatica

Chiaramente non è come sembra

Ha un nome da persona simpatica

Chiaramente

È proprio come te, uh-uh-uh-uh-uh

Per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Mi hai superato ed è per questo che stai con una come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Dall’amore all’odio è solo un passo

Non torno indietro in questo modo, ascoltami

Senza rancore, tesoro, ti auguro ogni bene con la mia presunta sostituzione.

Non so nemmeno cosa ti sia successo…

Siete così strani che non riesco nemmeno a distinguervi.

Io valgo due 22

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con un Casio

Stai andando veloce, rallenta

Ah, un sacco di palestra

Ma fate lavorare un po’ anche il cervello

Immagini in cui mi si vede

Qui mi sento come un ostaggio, per me non c’è problema

Ti scaricherò domani e se vuoi portarla da te, portala anche tu.

Ha un nome da brava persona (Uh-uh-uh-uh-uh)

Chiaramente non è come sembra (Uh-uh-uh-uh-uh)

Ha un nome da brava persona (Uh-uh-uh-uh-uh)

E una lupa come me non è per i ragazzi come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

E un lupo come me non è per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Ti ho superato ed è per questo che stai con una ragazza proprio come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Uh-uh-uh-uh-uh (ragazzi pa’, ragazzi pa’-pa’-pa’-pa’ come-)

Pa’ guys like you, uh-uh-uh-uh-uh (Pa’ ragazzi, pa’-pa’-pa’-pa’ ragazzi come-)

Ti ho superata ed è per questo che stai con una come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

È tutto pronto

Oh-oh, oh-oh

Questo è tutto, ciao