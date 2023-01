Mattia Lucarelli, 23enne terzino sinistro del Livorno in Serie D, è ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana. Custodia cautelare anche per il compagno di squadra Federico Apolloni. L'episodio risalirebbe allo scorso marzo a Milano, dopo una serata in discoteca

Ordinanza di custodia cautelare per Mattia Lucarelli, figlio di Cristiano, ex calciatore del Livorno e allenatore della Ternana fino allo scorso dicembre. Il 23enne, anche lui calciatore e terzino sinistro del Livorno in Serie D, è agli arresti domiciliari così come il suo compagno di squadra Federico Apolloni, 22 anni. L'accusa è di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana.

La ricostruzione degli inquirenti

Secondo quanto ricostruito dalla procura di Milano - che ha diretto gli agenti della quarta sezione della squadra mobile - la giovane americana, al termine di una serata trascorsa in una discoteca milanese con delle amiche, aveva accettato un passaggio in auto da cinque giovani che invece di raccompagnarla a casa l'hanno condotta in un appartamento. In quell'abitazione in centro a Milano, la ragazza sarebbe stata costretta dal gruppo a subire la violenza da parte dei due destinatari del provvedimento di custodia cautelare eseguito con la collaborazione della squadra Mobile della questura di Livorno. Secondo quanto riporta l'agenzia ANSA, a complicare il quadro indiziario dei due calciatori è stato il racconto di alcuni testimoni e l'analisi delle immagini trovate sui cellulari della vittima e dei presunti assalitori.