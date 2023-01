Goal Deejay, alle 19 su Sky. Ospiti le Vibrazioni

Una puntata vibrante, di nome e di fatto. Le Vibrazioni infatti, saranno ospiti di Melissa Satta per la terza puntata del 2023 di Goal Deejay. 20. È questo il numero perfetto della band. Già, perché era il 2003 esattamente 20 anni fa il gruppo faceva il loro esordio davanti al grande pubblico con 'Dedicato a te' , un brano che ha stravolto completamente le loro vite e che ha permesso loro di scalare in pochissimo tempo le classifiche radiofoniche. Nello stesso album, che ha vinto il disco di platino e che ha raggiunto le 300.000 copie vendute, sono inseriti anche altri brani come 'Vieni da me' e “In una notte d'estate', solo per citarne alcuni.

Dopo anni di grandi successi nel 2012 il gruppo si esibisce prima di una pausa che li terrà lontani dai riflettori per ben 5 anni. Nel 2019 la band si esibisce in un concerto-evento al Mediolanum Forum di Assago alla quale partecipano tantissimi ospiti. L’anno successivo invece, il gruppo torna ad esibirsi per la terza volta al Festival di Sanremo con il brano 'Dov’è', che gli permette di classificarsi al 4° posto. Nel 2022 esce il loro “VI” progetto discografico con il brano 'Tantissimo' che fa da apripista al Festival di Sanremo per il nuovo album. Il 6 gennaio esce il loro nuovo singolo 'Ridere Ancora' che racconta come la risata possa essere l'antidoto per ogni nostro difetto.

L’appuntamento è per stasera alle 19.00 su Sky Sport Football, alle 20.00 su SKy Sport Uno e in streaming su NOW.