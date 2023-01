È morto Carlo Tavecchio, aveva 79 anni

Era stato presidente della FIGC dal 2014 al 2017. Una lunga carriera inizia nel calcio dilettantistico fino alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Nel 2021 era tornato alla guida della LND Lombardia, come aveva fatto negli anni Novanta

È morto all'età di 79 anni Carlo Tavecchio, fu presidente della FIGC tra il 2014 e il 2017. Una lunga carriera iniziata nell'ambito dilettantistico: per molti anni fu presidente dell'ASD Pontelambrese, poi l'inizio dei ruoli dirigenziali all'interno di Federcalcio con l'incarico, prima, di Consigliere del Comitato Regionale Lombardia, dal 1987 al 1992. Dunque quattro anni come vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e, dal 1996, Presidente del Comitato Regionale Lombardia. Dal 1999 aveva ricoperto l'incarico di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Nel 2021, a 77 anni, era tornato alla carica di Presidente della LND Lombardia, come aveva fatto negli anni Novanta.