FA Cup: il Brighton elimina il Liverpool

Continua l'imbattibilità stagionale del Brighton contro il Liverpool. I ragazzi di De Zerbi si impongono in rimonta nel quarto turno di FA Cup eliminando i Reds. Si qualificano anche Manchester City e United, Arsenal eliminato

Il Brighton si conferma la bestia nera del Liverpool. Dopo il 3-3 di Anfield (nel giorno dell'esordio di De Zerbi) e il 3-0 di due settimane fa nella gara di ritorno della Premier, ecco il successo 2-1 nei sedicesimi di FA Cup. A decidere la gara è stata la rete segnata del giapponese Mitoma nel recupero. Ea partito meglio il Liverpool, che al 30' passava in vantaggio grazie a Elliott su assist di Salah. Vantaggio che dura solo nove minuti: il pareggio del Brighton grazie alla rete di Dunk. Dopo un secondo tempo combattuto, è la squadra di De Zerbi a spuntarla grazie a un gol su palla inattiva di Mitoma. Vincono tutte le altre big: il Manchester City elimina l'Arsenal, mentre lo United supera il Reading. Bene anche in Tottenham, che batte il Preston mandando in rete il neo arrivo Danjuma.