Grande attesa per la novità che sarà introdotta nel Mondiale per club, al via domani, in cui l'arbitro spiegherà al pubblico negli stadi le decisioni prese al Var: "E' una materia particolare, stiamo lavorando per arrivarci. Il presidente Gravina ci ha chiesto di iniziare quando saremo pronti, come fatto per il fuorigioco automatico"

Gianluca Rocchi, designatore ufficiale degli arbitri per Serie A e B, ha commentato la novità che sarà introdotta al Mondiale per club che comincia domani in Marocco (diretta Sky Sport e in streaming su NOW), dove l'arbitro spiegherà al pubblico negli stadi le decisioni prese al Var. "E' una materia particolarissima, noi stiamo lavorando per arrivare a questo. Stiamo asciugando la comunicazione per renderla ascoltabile e pubblicabile: la Figc in questo è molto attenta, il presidente Gravina ci ha detto 'Iniziate quando siete pronti', come abbiamo fatto per il fuorigioco semiautomatico". Alla domanda come si possa migliorare ancora il protocollo internazionale Var, Rocchi risponde: "La Fifa sta studiando un protocollo universale di comunicazione per tutti, e noi dobbiamo farci trovare pronti. Io all'Ifab posso dare un suggerimento privato, a fine stagione, perché altrimenti non sarebbe giusto nei confronti di chi fa le regole. La bravura dell'arbitro è adattarsi a un regolamento unico per tutto il mondo".