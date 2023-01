Mondiale per club: tutte le partite su Sky Sport

La manifestazione in programma in Marocco dall'1 all'11 febbraio sarà tutta trasmessa in diretta su Sky: 7 squadre partecipanti, tra cui Real Madrid e Flamengo. La finale in programma sabato 11 febbraio

Con ancora negli occhi le immagini di festa del Marocco alla Coppa del Mondo in Qatar, certamente la sorpresa più bella della competizione, ecco che il paese africano tornerà prestissimo ad essere protagonista: il Mondiale per Club che si terrà tra Tàngeri e Rabàt infatti sarà tutto in diretta su Sky Sport. 7 squadre partecipanti con il Flamengo, vincitore della Coppa Libertadores e Real Madrid, campione in carica in Champions League, come favoriti assoluti. Sette partite in tutto, si parte il primo febbraio con la sfida tra gli egiziani del Al Ahly, finalisti della Champions league africana contro Auckland City, vincitori della Champions dell’Oceania. Chi vince il 4 febbraio sfiderà nel secondo round i campioni della Champions Concacaf i Seattle Sounders. L’altra sfida invece sarà tra i sauditi dell’Al-Hilal e il Wydad di Casablanca, vincitore della Champions league africana. E così le due vincenti in semifinale troveranno una il Flamengo e l’altra il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Finale l’11 febbraio, anticipata da quella per il terzo/quarto posto. Il Marocco ha già ospitato questa manifestazione nel 2013 e nel 2014, mentre ricordiamo che il presidente FIFA Gianni Infantino solo poche settimane fa ha annunciato per il 2025 il via a una nuova formula di Mundialito che si terrà a giugno -a fine stagione-e vedrà protagoniste 32 squadre di tutto il mondo. Ma quest’anno tocca ancora al Marocco. E tocca ancora a sky.