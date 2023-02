Marek Hamsik cambia...look! L'ex capitano del Napoli, ora in forza al Trabzonspor, si è sempre contraddistinto per la sua cresta, che nel corso degli anni è diventata un marchio di fabbrica personale. In un video pubblicato sui propri canali social, lo slovacco ha documentato il momento in cui ha deciso di...darci un taglio! Guarda il video