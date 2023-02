Goal Deejay oggi su Sky, ospite Diego Dominguez

Dalla palla tonda a quella ovale: in questa puntata di Goal Deejay si parlerà infatti di rugby. L'ospite di Melissa Satta sarà Diego Dominguez, ex numero 10 della nazionale italiana di rugby e record-man di punti proprio con la maglia azzurra. Il 4 febbraio è iniziato il Sei Nazioni con Italia, Inghilterra, Galles, Francia, Scozia e Irlanda. Per gli Azzurri l'esordio nel Sei Nazioni allo stadio Olimpico di Roma non ha avuto il sapore di quelli passati. La sconfitta non è stata amara, anzi: la squadra del Ct Crowley è riuscita a rimanere in partita fino alla fine contro i campioni transalpini. Rugby e, ovviamente calcio nell’appuntamento di stasera, alle 19.00, su Sky Sport Football, alle 20.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.