Il commento di Alessandro Bonan sul coming out dell'ex Samp e Udinese Jakub Jankto attraverso i social: "Nel calcio europeo c'è un muro di becero maschilismo, difficile da abbattere. La parte più potente del suo messaggio è la manifestazione di libertà, sfidando un ambiente e la morale. Non esiste morale senza libertà e non esiste libertà in un uomo se non può vivere apertamente il suo orientamento sessuale"

JANKTO: "SONO GAY, NON VOGLIO PIU' NASCONDERMI"