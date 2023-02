Zaccheroni ricoverato, è in condizioni stabili

L’ex allenatore del Milan campione d’italia nel 1999 resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Bufalini" di Cesena dopo aver riportato un trauma cranico per una caduta in casa

Alberto Zaccheroni resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Bufalini” di Cesena: le sue condizioni sono stabili e la prognosi resta riservata. Questi gli ultimi aggiornamenti sulla salute dell’allenatore 69enne, campione d’Italia con il Milan nella stagione 1998-1999 e anche ex di Inter e Juventus, oltre che di Udinese, Lazio, Torino ed ex ct del Giappone e degli Emirati Arabi. Zaccheroni è ricoverato da venerdì in seguito a una caduta nella sua abitazione di Cesenatico. L’allenatore romagnolo aveva riportato un forte trauma cranico sbattendo violentemente la testa a terra ed era stato soccorso dai sanitari del 118 e poi portato in ospedale. Non è chiaro se la caduta in casa, dove si trovavano anche i familiari che hanno allertato i soccorsi, fosse la conseguenza di un precedente malore. Tanti i messaggi di sostegno a Zaccheroni arrivati sui social e nel corso delle partite di campionato della domenica.